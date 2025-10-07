پخش زنده
امروز: -
درچهاردهمین روز مهرماه گوهرهای ارزشمند زندگی دور هم جمع شدند تا خاطرهای به یاد ماندنی برای همدیگر رقم بزنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در هفتهای که به نام سالمندان نامگذاری شده، جمعی از سالمندان شهر بجنورد در فضایی صمیمی و پرنشاط گرد هم آمدند تا ساعاتی خوش، همراه با برنامههای فرهنگی هنری و تفریحی را تجربه کنند. این دورهمی با هدف تقویت روحیه تعامل اجتماعی و پاسداشت جایگاه سالمندان برگزار شد.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان گفت: به مناسبت هفته سالمند در مراکز روزانه توانبخشی استان مراسمهای متفاوتی برای این قشر از جامعه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ۵ مرکز آموزش و توانبخشی سالمندان در خراسان شمالی فعال است، افزود: پیش گیری از معلولیت در دوران سالمندی یکی از مهمترین برنامههای بهزیستی است و از هم اکنون باید برنامه ریزی شود.
هاجر آزاد گفت: حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محله محور شعار امسال در هفته سلامت است.
وی ادامه داد: در این مراکز خدماتی همچون توانبخشی، مشاوره، مشاعره، ورزش و فعالیتهای هنری ارائه میشود.