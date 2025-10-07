به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه انصار الحسین همدان در این مراسم بر اهمیت روحیه ایثار و اقتدار مردم انقلابی تأکید کرد.

سردار حسین زارعی کمال بااشاره به نقش مردم استان همدان در دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه اخیر، آن را نشانه‌ای از ایمان، توکل و تبعیت از رهبری دانست.

او دشمن‌شناسی را از ویژگی‌های اصلی شهدا دانست و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن را ضروری خواند.

فرمانده سپاه انصار الحسین همدان تاکید کرد: دشمنان اسلام امروز با تحریف افکار عمومی و تأثیرگذاری بر جوانان، به دنبال تحقق اهدافی هستند که در جنگ سخت به آن نرسیدند.