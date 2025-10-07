مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل از اختصاص یک هزار و ۸۱ تن قیر مازاد بر سهمیه استان برای شهرداری‌ها با هدف شتاب اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ شهرها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل احمد کنعان‌پور اظهار کرد: این مقدار قیر علاوه بر هفت هزار و ۴۵۲ تن سهمیه قیر یارانه‌ای شهرداری‌های استان از محل بند (ر) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: قیر با پیگیری‌های استاندار اردبیل و هماهنگی با معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از طریق شرکت بام گستران در مرحله واگذاری به شهرداری‌ها قرار دارد.

وی با اشاره به سفر اخیر معاون امور شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به پارس‌آباد، افزود: در این سفر قول افزایش ۲۵ درصدی سهمیه قیر استان و افزایش ۱۰۰ درصدی اختصاص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۴۲، ماده ۵۸ و سایر منابع شهرداری‌ها داده شد که نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمران شهری و ارتقای خدمات شهری خواهد داشت.

شهرداری اردبیل شهریورماه امسال اعلام کرد که بالاترین میزان احداث و بهسازی معابر در این شهر طی یک دهه اخیر با کاربرد ۱۷۰ هزار تن آسفالت‌ به ثبت رسید.