به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این جشنواره که با هدف تکریم مقام سالمندان و تقویت نشاط اجتماعی در میان شهروندان برگزار گردید، شرکت‌کنندگان با طبخ و عرضه انواع غذا‌های محلی و سنتی از جمله نان، آش، خوراک‌های بومی و شیرینی‌های خانگی، جلوه‌ای از فرهنگ اصیل ایرانی را به نمایش گذاشتند.

برپایی سیاه‌چادر عشایری، پخت نان و آش در محل و اجرای رقص‌های محلی از بخش‌های جذاب این برنامه بود که با استقبال چشمگیر شهروندان روبه‌رو شد.

در این مراسم، جعفر شربیانی عضو شورای اسلامی شهر تهران از غرفه‌ها و بخش‌های مختلف جشنواره بازدید کرد و با سالمندان و شهروندان حاضر در برنامه به گفت‌و‌گو پرداختند.

محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۷ در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های فرهنگی با محوریت سالمندان گفت: سالمندان گنجینه‌های تجربه، صبر و ارزش‌های اجتماعی هستند.

وی افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصتی است تا ضمن پاسداشت جایگاه آنان، فضای شهری را به محیطی شاد، پویا و مشارکتی تبدیل کنیم.

همچنین به گفته علی اصغر ژولیده معاون امور اجتماعیو فرهنگی شهرداری منطقه ۷ با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع تلاش دارد نشاط اجتماعی و حضور مؤثر سالمندان در جامعه را تقویت کند.

وی افزود: از نگاه مدیریت شهری، توجه به نسل‌های پیشین احترام به هویت و ریشه‌های فرهنگی جامعه است و این مسیر را با همراهی شهروندان ادامه خواهیم داد.

در ابن جشنواره برنامه چند نفر به‌عنوان غذا‌های برتر جشنواره معرفی و از آنها با اهدای لوح تقدیر و جوایز یادبود تجلیل شد.