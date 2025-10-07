به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: براساس گزارشات متعدد مردمی و شاکیان خصوصی با دستور مقام قضایی، کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه با همکاری اداره تعزیرات حکومتی یک مرکز فعال غیرمجاز دندانپزشکی در شهر خرم آباد، که فاقد مجوز قانونی بوده و با تبلیغات گمراه‌کننده فعالیت می‌کرد، پلمب شد.

محمد سیف افزود: این مرکز بدون داشتن پروانه رسمی از مراجع ذیصلاح، اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی از جمله پرکردن، عصب‌کشی، جرم‌گیری و کشیدن دندان می‌کرد که علاوه بر نقض قانون، تهدیدی جدی علیه سلامت دهان و دندان شهروندان به شمار می‌رود و اینگونه فعالیت افراد فاقد مدرک موجب بروز خطرات عفونی و آسیب‌های جدی به سلامت عمومی می‌شود.

معاون درمان دانشگاه با بیان اینکه یکی از وظایف حوزه درمان حفظ سلامت آحاد جامعه است بیان کرد: انجام هرگونه مداخله و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیرمرتبط ممنوع بوده و از شهروندان تقاضا می‌شود جهت دریافت خدمات دندانپزشکی صرفاً به دندانپزشکان دارای مدرک معتبر و پروانه رسمی مراجعه کنند و از مراجعه به افراد فاقد صلاحیت و مجوز غیرقانونی خودداری کنند.

سیف گفت: مطابق قوانین مربوطه، اشتغال در امور پزشکی و دندانپزشکی بدون پروانه رسمی جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیلی مراکز غیرمجاز را در پی خواهد داشت. همچنین مسئولیت مدنی جبران خسارات وارده به بیماران نیز بر عهده افراد متخلف است.

وی از همشهریان خواست تا هرگونه تخلف یا فعالیت غیرمجاز در حوزه بهداشت و درمان را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع یا به معاونت درمان دانشگاه گزارش کنند.