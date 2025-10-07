در جریان یک بازی خیرخواهانه فوتسال، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان یک بازی خیرخواهانه فوتسال با حضور جمعی از هنرمندان، بازیگران تئاتر و تلویزیون و اعضای گروه «دوشنبه‌های رهایی» در یزد، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع‌آوری شد.

این مبالغ به ستاد دیه استان یزد تحویل شد تا در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده هزینه شود.

در حاشیه این دیدار خیرخواهانه، پیراهن سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، با هدف کمک به آزادی زندانیان به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان توسط یکی از خیران یزدی خریداری شد.

این برنامه به همت اعضای گروه «دوشنبه‌های رهایی» برگزار شد؛ گروهی که تاکنون در قالب فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی گوناگون، برای حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت داشته‌اند.

گفتنی است هدف از برگزاری این بازی، ترویج فرهنگ نیکوکاری و یادآوری نقش مؤثر جامعه هنری در رفع مشکلات اجتماعی و انسانی عنوان شده است.