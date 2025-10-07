نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقرر شدن پرداخت ۲۰ میلیارد دلار یارانه برای کالا‌های اساسی و دارو، گفت: لازم است در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای ارائه کند تا کالابرگ الکترونیکی به دست جامعه هدف برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ملت بزرگ ایران با لطف الهی توانسته است انقلاب اسلامی را پیش ببرد و مستحق خدمات شایسته است، گفت: امروز بیش از هرچیز، معیشت مردم حرف اول در نظام جمهوری اسلامی را می‌زند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های مستمر دولت برای تأمین معیشت مردم، اظهار داشت: با این حال لازم است با پیگیری‌های مداوم دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت تعاون به گونه‌ای حرکت کنیم که جامعه هدف که بار‌ها رئیس مجلس به آن تأکید کرده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته، دچار مشکل نشوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت خواهیم کرد، ابراز کرد: حق نیست که با این میزان پرداخت ارز برای تأمین کالا‌های اساسی، همچنان شاهد نابسامانی‌ها در جامعه باشیم. وزارت تعاون باید در این زمینه برنامه خود را برای کالابرگ الکترونیکی که مجلس از سال ۱۴۰۲ با مصوبه خود، بر اجرای آن تأکید کرد، ارائه کند. این وزارتخانه باید تمام تلاش خود را داشته باشد تا کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و این تأکید رئیس مجلس و همه نمایندگان است.

نایب رئیس مجلس که ریاست این بخش از جلسه علنی امروز را برعهده داشت، در پایان با بیان اینکه امروز مردم به علت گرانی‌ها آزرده خاطر هستند و مجلس برای حل این مشکل با جدیت ورود کرده و قصد دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را با دولت داشته باشد تا رضایتمندی میان مردم ایجاد شود، خاطرنشان ساخت: ما به عنوان مجلس و نمایندگان ملت به دنبال جلب رضایت عمومی مردم هستیم که با همکاری دولت و قوه قضائیه می‌توانیم به آن تحقق بخشیم.