شبکه قدس تصاویری از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه پخش کرد که در آن یک دختربچه فلسطینی از ناحیه سر به شدت زخمی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه خبری قدس تصاویری تکان دهنده از یک دختربچه فلسطینی پخش کرد که پس از اصابت گلوله شلیک شده از یک پهپاد رژیم صهیونیستی به سرش در منطقه الشالیهات در غرب شهر غزه نجات پیدا کرد.

بر اساس گزارش این شبکه، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.

پهپاد‌ها و تانک‌های رژیم صهیونیستی محله النصر در غرب شهر غزه را هدف قرار دادند.

منابع محلی از انفجار مهیب در محله الصبره در جنوب شهر غزه در پی حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌های مسکونی خبر دادند.

حملات توپخانه‌ای نظامیان اشغالگر به منطقه بطن السمین در جنوب شهر خانیونس بی وقفه ادامه دارد.