مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)خراسانجنوبی از اجرای ۲۶۵ طرح اشتغالزایی برای خانوادههای نیازمند ساکن در مناطق روستایی و عشایری استان از ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب با گرامیداشت ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر گفت: توجه به اشتغال و توانمندسازی این قشر خدوم، از اولویتهای اصلی این نهاد در راستای توسعه عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به راهاندازی ۲۶۵ طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری از ابتدای سال تاکنون افزود: برای اجرای این طرحها ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
به گفته عرب، این طرحها در زمینههای حمل و نقل، خدمات، دامپروری، صنایع دستی، فرش و گلیم و کشاورزی اجرا شده و هدف از آنها توانمندسازی خانوادههای نیازمند، بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای بومی و منطقهای این طرحها گفت: بستههای حمایتی شامل تسهیلات قرضالحسنه، آموزشهای فنی و مشاورههای تخصصی برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
به گفته ارائه مشاوره در زمینه بازاریابی و فروش محصولات، همچنین نظارت بر اجرای صحیح طرحها از دیگر اقدامات حمایتی این نهاد برای پایداری اشتغال در مناطق روستایی است.
عرب با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۹۴۳ خانوار روستایی با جمعیت بالغ بر ۴۹ هزار و ۴۴۶ نفر زیرپوشش کمیته امداد در استان قرار دارند، از افراد جویای کار در این مناطق خواست برای بهرهمندی از تسهیلات اشتغالزایی، در سامانه حیات ثبتنام کنند.