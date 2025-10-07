پخش زنده
امروز: -
کمیته امداد شهرستان رودان ۴۳ مددجوی تحت حمایت را به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: زائران در این سفر پنج روزه از برنامه های فرهنگی و مشاوره فردی و خانواده نیز بهره مند می شوند.
موسی صادقی افزود: برای اعزام این مددجویان بیش از ۲۴۴ میلیون تومان هزینه شده است.
بیشتر بخوانید: جشن خودکفایی خانوادههای مددجوی هرمزگانی
وی هدف از برگزاری این اردوی زیارتی را تقویت معنویت، ایجاد نشاط روحی و ارتقای امید اجتماعی بین مددجویان عنوان کرد.