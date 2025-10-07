به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسینی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان گفت: روند پرداخت تسهیلات باید با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای دولت چهاردهم، با جدیت و هماهنگی کامل انجام شود.

او با اشاره به لزوم توزیع متوازن سهم شهرستان‌ها از منابع بانکی افزود: رعایت عدالت در تخصیص تسهیلات میان شهرستان‌های استان، از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی استانداری است و انتظار می‌رود بانک‌ها در این زمینه همکاری مؤثری داشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری ثبت‌نام کرده‌اند تأکید کرد و افزود: مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده و جدول زمان‌بندی مصوب، تمامی پرداخت‌ها باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال جاری انجام شود.