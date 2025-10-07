پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه توانمندسازی از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای کاسپین زنجان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئول سازمان بسیج سازندگی استان زنجان از افتتاح نمایشگاه کشوری «توانمندیهای اقتصاد مقاومتی» در عرصه صنایع تبدیل خرد و مشاغل خانگی در استان زنجان خبر داد.
سرهنگ جهانبخشی در خصوص نمایشگاه کشوری توانمندیهای اقتصاد و مقاومتی (در عرصه صنایع تبدیلی خرد و مشاغل خانگی) که در استان زنجان برگزار خواهد شد اظهارداشت: ۱۲ استان در این نمایشگاه حضور فعال خواهند داشت و ۱۵۰ غرفه برای این نمایشگاه برنامهریزی شده تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را مستقیماً عرضه کنند.
وی افزود: نمایشگاه توانمندسازی از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای کاسپین زنجان برگزار خواهد شد و ساعت بازدید از این نمایشگاه ۱۶ الی ۲۲ خواهد بود و علاقهمندان میتوانند در این بازه زمانی از محصولات متنوع تولیدکنندگان بازدید کنند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان زنجان گفت:در سطح استان در سال گذشته مبلغ ۳۷۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در اختیار مشاغل خرد خانگی و صنایع کوچک از جمله صنایع دستی، مس، چاقو ، فرآوری زیتون، کشمش و... پرداخت شده و باعث شده زمینه اشتغالزایی برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفرفراهم شود.
جهانبخشی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه توانمندی های اقتصاد مقاومتی بازاریابی برای مشاغل خرد خانگی است و همچنین فرصت مناسبی است تا محصولات تولیدی استان در کنار دیگر استانها به بازارهای جدید معرفی شوند
وی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه توانمندی های اقتصاد مقاومتی در عرصه صنایع تبدیلی خرد و مشاغل خانگی نه تنها فرصت معرفی محصولات و تبادل کالا را فراهم میکند بلکه با ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، نقش مهمی در توسعه بازار، رونق تولید و شکوفایی اقتصاد استان زنجان خواهد داشت.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان زنجان بیان کرد: این نمایشگاه با حضور مسئولان کشوری و استانی ۱۵ مهرماه ساعت ۱۶ در محل نمایشگاههای بینالملل کاسپین افتتاح خواهد شد.