بدرقه منتخبان نجاتغریق استان به مسابقات کشوری در کیش
منتخبان نجاتغریق استان در دو گروه آقایان و بانوان به مسابقات کشوری در کیش اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیت نجاتغریق استان گفت: تیم منتخب نجاتغریق استان در دو گروه بانوان و آقایان برای شرکت در مسابقات کشوری، بدرقه و راهی جزیره کیش شد. سید صادق دانش با بیان اینکه این رقابتها از امروز ۱۵ تا ۱۹ مهرماه در دو بخش استخری و ساحلی برگزار میشود افزود: از استان کهگیلویه و بویراحمد، ۵ نفر نجاتغریق آقا و ۵ نفر نجاتغریق خانم در این رقابتها حضور خواهند داشت. دانش اضافه کرد: علاوه بر ورزشکاران، دو داور از کهگیلویه و بویراحمد نیز برای قضاوت در این رقابتها راهی جزیره کیش میشوند. وی ادامه داد: تلاش شده است بهترین ورزشکاران و مربیان برای حضور در این دوره از مسابقات انتخاب شوند تا نماینده شایستهای برای استان باشند. رئیس هیات نجاتغریق ابراز امیدواری کرد که منتخبان نجات غریق استان بتوانند با عملکردی درخشان، موفقیت و افتخار دیگری برای ورزش نجاتغریق استان رقم بزنند.