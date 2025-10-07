به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: پرونده قاچاقچی یک هزار و ۴۲۴ لیتر سوخت نفتگاز به ارزش ۶۸۹ میلیون و ۱۲۳ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر رسیدگی شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

به گفته طهماسبی، شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل سوخت قاچاق از ارزش سوخت کشف شده بیشتر می‌باشد، ۶۸۹ میلیون و ۱۲۳ هزار ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال محکوم شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران پایگاه دریابانی شهرستان بندر ماهشهر در بازرسی‌های خود و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.