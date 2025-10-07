معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر اعلام کرد: ظرفیت تولید روزانه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در کشور از مرز هزار و ۶۰۰ مگاوات عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل اسدی با اشاره به نقش نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تقویت امنیت و پایداری شبکه برق کشور اظهار داشت: توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری صنعت برق تبدیل شده است. این نیروگاه‌ها به‌دلیل استقرار در نزدیکی محل مصرف، موجب کاهش چشمگیر تلفات انتقال تا حدود ۱۲ درصد و افزایش کیفیت تامین برق می‌شوند.

وی با اشاره به ترکیب بهینه تولید برق کشور گفت: نیروگاه‌های خورشیدی در ساعات روز فعال‌اند و انرژی پاک تولید می‌کنند، اما برای تامین بار پایه و استمرار ۲۴ ساعته تولید، از واحدهای تولید پراکنده و ترکیبی مانند CHP استفاده می‌شود که راندمان آنها تا ۷۰ درصد قابل افزایش است.

معاون اقتصادی توانیر در خصوص سیاست‌های جدید توانیر برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز اظهار داشت: در سال گذشته نخستین بار تابلوی آزاد نیروگاه‌های تولید پراکنده در بورس انرژی ایجاد شد که به سرمایه‌گذاران خرد و بخش خصوصی امکان می‌دهد مستقیماً برق تولیدی خود را عرضه کنند. این اقدام جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید غیرمتمرکز را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید نیروگاه‌های کوچک در روزهای اوج بار سال جاری به بیش از هزار و ۶۵۰ مگاوات رسیده و با بهره‌برداری از طرح‌های جدید تا پایان سال، این روند صعودی ادامه خواهد داشت.

وی اذعان کرد: همکاری وزارت نفت در تامین سوخت و وزارت صمت در تامین قطعات یدکی نیز نقش مهمی در پایداری این بخش ایفا کرده است.