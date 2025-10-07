پخش زنده
در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیطزیست، یک قبضه اسلحه شکاری در منطقه حفاظتشده سبزکوه کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس منطقه حفاظتشده سبزکوه گفت: مأموران یگان حفاظت منطقه سبزکوه حین گشتزنی موفق به شناسایی فردی در حال شروع به شکار شدند که پیش از هرگونه اقدام تخلفآمیز، یک قبضه اسلحه ساچمهزنی تکلول از وی کشف و ضبط گردید.
احمد محمودیان گفت: با تشکیل صورتجلسه قانونی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شد و اقدامات نظارتی در منطقه با جدیت ادامه دارد.
محمودیان افزود: یگان حفاظت محیطزیست منطقه سبزکوه با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صیانت از گونههای جانوری، گشتهای مستمر و هدفمند را در زیستگاههای حساس اجرا میکند.