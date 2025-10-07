پخش زنده
تیم شهرداری همدان عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان استان را به فاصله یک هفته مانده به پایان این رقابتها کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان استان همدان با حضور تیمهای شهرداری، علم و ادب، پدیده غرب، رزاق، ستارگان جوان و اکباتان همدان، ستاره سرخ تویسرکان، شهرداری مریانج و یاران کوروش نهاوند جریان دارد.
تیم شهرداری همدان در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ برتر استان، در یک دیدار حساس با نتیجه ۲ بر ۱ تیم ستارگان جوان، دیگر تیم همدانی را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
گل نخست این دیدار توسط علیاکبر گهرپور به ثمر رسید و در نیمه دوم و در دقیقه ۶۵، امیرعلی اسدیمنش گل دوم شهرداری را به ثمر رساند تا نتیجه ۲ بر صفر شود.
تیم ستارگان جوان نیز در ادامه بازی از روی نقطه پنالتی یکی از گلها را جبران کرد، اما دفاع منسجم و بازی هوشمندانه شهرداری اجازه تساوی را به حریف نداد.
تیم شهرداری با این پیروزی، عنوان قهرمانی را به دست آورد تا و به عنوان نماینده استان همدان در مسابقات کشوری معرفی شد.