پخش زنده
امروز: -
پدرو اینفانته، نائب اول رئیس مجلس ملی ونزوئلا، طی یک سخنرانی در جمع هواداران دولت در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل، از این سازمان خواست تا در برابر تهدیدهای نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب اقدام کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دولت ونزوئلا رسماً از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا در واکنش به آنچه "تهدید نظامی آمریکا در کارائیب" میخواند، وارد عمل شود.
پدرو اینفانته گفت: سازمان ملل باید کشورها را وادار کند تا به منشور این سازمان، مبنی بر احترام به حق حاکمیت ملتها و استفاده نکردن از زور علیه دیگر کشورها، پایبند باشند.
این درخواست در پی افزایش تنشها به دلیل حضور نظامی ایالات متحده در منطقه دریای کارائیب صورت میگیرد که ونزوئلا آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت و حاکمیت خود میداند. مقامات ونزوئلایی معتقدند این اقدامات نقض آشکار حقوق بینالملل است و از سازمان ملل میخواهند تا برای حفظ صلح و اجرای منشور خود اقدام کند.