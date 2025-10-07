قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی جهان، با حضور در مشهد و تشرف به حرم امام رضا (ع)، مدال‌هایشان را به موزه آستان قدس اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران به شکرانه افتخارآفرینی‌های اخیر در مسابقات جهانی، شامگاه یکشنبه ۱۳ مهرماه، میهمان بارگاه نورانی حضرت رضا (ع) شدند و در مدت حضور در مشهد، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کردند.

این دیدار در راستای تجلیل از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های بین‌المللی برگزار و در آن، از ورزشکاران به‌عنوان افتخارآفرینان عرصه ورزش و الگو‌های اخلاق و غیرت، قدردانی شد.

در این برنامه، «رحمان عموزاد خلیلی» مدال طلای جهانی ۲۰۲۲ صربستان، نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس و طلای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، «احمد محمدنژاد جوان» مدال نقره جهانی ۲۰۲۵ کرواسی و برنز قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ بحرین و «علی احمدی‌وفا» مدال طلای قهرمانی امید‌های جهان ۲۰۲۴ آلبانی و طلای قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۴ اسپانیا را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.