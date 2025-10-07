برخورد قاطعانه با چاههای غیرمجاز درشهرستان بروجرد
مدیر امور آب شهرستان بروجرد از مسدود کردن ۳ حلقه چاه محفوره غیر مجاز و قطع برق ۵ حلقه چاه متخلف در شهرستان بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت: در اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان لرستان، شهرستان بروجرد و پیشبرد پروژههای طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آبی، عملیات مقابله با چاههای متخلف با دستور مستقیم مقام قضایی انجام شد.
حمزه حسنوند افزود: در این عملیات که با حضور کارشناسان این اداره و یگان انتظامی شهرستان انجام گرفت، ٣ حلقه چاه غیرمجاز محفوره پر و مسلوبالمنفعه شد. این اقدام در راستای جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی و حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی صورت پذیرفت.
حسنوند اظهار کرد: در ادامه این طرح، برق پنج حلقه چاه متخلف دیگر نیز قطع گردید. این چاهها عمدتاً به دلایلی همچون عدم نصب کنتور هوشمند، اضافهبرداشت و عدم رعایت الگوی کشت مشمول این برخورد شدند.
وی تصریح کرد: امور آب این شهرستان مطابق با قانون، هیچ مماشاتی با متخلفان منابع آبی نخواهد داشت و این روند به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.