به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت: در اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان لرستان، شهرستان بروجرد و پیشبرد پروژه‌های طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آبی، عملیات مقابله با چاه‌های متخلف با دستور مستقیم مقام قضایی انجام شد.

حمزه حسنوند افزود: در این عملیات که با حضور کارشناسان این اداره و یگان انتظامی شهرستان انجام گرفت، ٣ حلقه چاه غیرمجاز محفوره پر و مسلوب‌المنفعه شد. این اقدام در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی صورت پذیرفت.

حسنوند اظهار کرد: در ادامه این طرح، برق پنج حلقه چاه متخلف دیگر نیز قطع گردید. این چاه‌ها عمدتاً به دلایلی همچون عدم نصب کنتور هوشمند، اضافه‌برداشت و عدم رعایت الگوی کشت مشمول این برخورد شدند.

وی تصریح کرد: امور آب این شهرستان مطابق با قانون، هیچ مماشاتی با متخلفان منابع آبی نخواهد داشت و این روند به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.