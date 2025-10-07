دومین دوره جام شهداب با حضور چهار تیم لیگ برتری شهداب یزد، پیکان تهران، مهرگان نور و مس رفسنجان در سالن اختصاصی باشگاه شهداب یزد در حال برگزاری است.

در دومین روز این رقابت‌ها، تیم مهرگان نور دست به کار بزرگی زد و پس از پیروزی مقابل تیم مدعی پیکان تهران در روز نخست، موفق شد تیم میزبان شهداب یزد را نیز با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.

در دیگر دیدار روز دوم، تیم مس رفسنجان نیز با نتیجه مشابه ۳ بر ۲ برابر پیکان تهران به پیروزی رسید.

قهرمان این رقابت‌ها روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد و تیم مهرگان نور با دو پیروزی، شانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی دارد.

گفتنی است فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران با حضور ۱۴ تیم از چهارشنبه آینده آغاز می‌شود.