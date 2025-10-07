اولین گلخانه تابع اقلیم در بیضا به بهره برداری رسید
اولین گلخانه تابع اقلیم سبزی و صیفی به مساحت سه هزار مترمربع در روستای شیخ عبود شهرستان بیضا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: اولین گلخانه تابع اقلیم سبزی و صیفی به مساحت سه هزار مترمربع در روستای شیخ عبود شهرستان بیضا به بهره برداری رسید.
صدیقه مویدی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به کشت گوجه فرنگی در این گلخانه تابع اقلیم، تصریح کرد: اولین برداشت محصول گوجه فرنگی از این واحد از اوایل مهرماه شروع شده است و تا اواخر آذرماه ادامه دارد.
وی پیش بینی کرد: تا پایان زمان برداشت بیش از ۴۰ تن گوجه فرنگی تولید و روانه بازارهای استان فارس و استانهای همجوار شود.
به گفته مویدی؛ در این سطح از گلخانه دارای سایبان، به میزان چهار هزار و ۱۲۹ عدد نشاء گوجه فرنگی رقم ۴۱۲۹ کشت شد.
این مقام مسئول بیان کرد: از گلخانه تابع اقلیم (سایبان)، در تولید و بهبود شرایط پرورش درختان میوه، سبزی، صیفی و گیاهان زینتی میتوان بهره برد.
او اظهار کرد: هرچند یکی از مهمترین فواید گلخانه تابع اقلیم، ایجاد شرایط دمایی بهینه و کاهش ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد برای تولید محصول است، اما در عین حال در این الگوی تولید، هیچگونه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استفاده نمیشود بلکه با اجرای سازههای سبک و پوشش گلخانهای مقاوم تلاش میشود تا شرایط مناسب آب و هوایی با هزینهای به مراتب کمتر و سریعتر از گلخانههای صنعتی تامین شود.
وی توضیح داد: مزایای اجرای این طرح عبارتند از صرفهجویی ۴۵ درصدی در مصرف آب و کاهش تنش آبی گیاه بر اثر کاهش تبخیر و تعرق و کنترل سرعت باد، جلوگیری از آفتابسوختگی محصول و خسارات ناشی از تگرگ، تولید محصول نهایی با کیفیتتر، سالمتر و بازارپسندتر که افزایش درآمد کشاورز و حتی امکان صادرات و ارزآوری مناسب را به همراه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا تاکید کرد: با اجرا و توسعه گلخانههای تابع اقلیم علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح، فرصت برداشت محصول تا ابتدای زمستان برای تولیدکننده فراهم میشود.