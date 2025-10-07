سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون متبوعش با وزیر اطلاعات و جمعی از مسئولان این وزارتخانه خبر داد.

تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر مقابله با دروغ‌پردازی‌ها و شایعات

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون متبوعش با حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و جمعی از مسئولان این وزارتخانه خبر داد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وزیر اطلاعات در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت امنیتی کشور و تحولات منطقه‌ای ارائه کرد و به تحلیل ابعاد مختلف شرایط موجود پرداخت.

وی ادامه داد: همچنین در ادامه نشست، وزیر اطلاعات به پرسش‌های اعضای کمیسیون در حوزه‌های مختلف پاسخ گفت.

رضایی افزود: در این میان اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، بر ضرورت توجه به طرح‌ها و لوایح امنیت‌ساز، بازنگری در برخی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و تقویت دستگاه های اطلاعاتی کشور تأکید کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از محورهای مورد تأکید اعضای کمیسیون، اقدام برای مقابله با دروغ‌پردازی‌ها و شایعات موثر بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: این نشست همزمان با سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات برگزار شد و اعضای کمیسیون از خدمات و تلاش‌های چند دهه گذشته این وزارتخانه، تقدیر و تشکر کردند.