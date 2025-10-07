به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، ۲۰۰ جلد کتاب به دانش‌آموزان چهار روستای خرم‌آباد اهدا شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه ۲۰۰ جلد کتاب به دانش‌آموزان چهار روستای شهرستان خرم‌آباد اهدا کرد.

رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این رابطه گفت: روستا‌ها قلب تپنده فرهنگ ایران هستند و ما وظیفه داریم با فراهم‌سازی امکانات فرهنگی، زمینه شکوفایی استعداد‌های کودکان این مناطق را فراهم کنیم.

فرشته بیرانوند گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برای تقویت کتاب‌خوانی و دسترسی عادلانه به منابع کتابخوانی در مناطق روستایی و عشایری استان است که در آینده نیز ان‌شاالله ادامه‌دار خواهد بود.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از عدالت فرهنگی مناطق روستایی صورت گرفت و شامل کتاب‌هایی در حوزه‌های ادبیات کودک و نوجوان، داستان‌های آموزنده، بود که با توجه به نیاز‌های دانش‌آموزان انتخاب شدند.