چهارمین رویداد ملی «ایران جان»، پایان فرایند ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما، مجموعه «تاوان» و مستند «گرگ برفی، حکایت یک زمستان»، خبرهای امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهارمین رویداد ملی «ایران جان» از ۱۹ تا ۲۵ مهر در استان فارس برگزار خواهد شد. در این رویداد با بهره گیری از ۶۶ شبکه رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیما، ظرفیت‌های اقتصادی و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس به مخاطبان معرفی و مسائل و مطالبات این استان پیگیری می‌شود.

فرآیند ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما امروز پایان می‌یابد. شروع کلاس‌های این دسته از دانشجویان نوزدهم مهر است.

مجموعه «تاوان»، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه چهار پخش می‌شود. این مجموعه داستان فردی است که به دلیل پولشویی تحت تعقیب دو کارآگاه پلیس قرار می‌گیرد

«گرگ برفی، حکایت یک زمستان» فردا ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می‌شود. این مستند درباره زیست، شکار و تعامل گرگ‌ها با محیط در کوه‌های آلپ است.