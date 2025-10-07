صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق و ابرکوه پس از شنیدن توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره موضوع افت تحصیلی دانش‌آموزان به صورت مشروط قانع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه مجلس شورای اسلامی سوال محمدرضا صباغیان بافقی از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت، این نماینده پس از شنیدن توضیحات وزیر درباره موضوع افت تحصیلی دانش‌آموزان به صورت مشروط قانع شد و به کاظمی برای اصلاح امور فرصت ۶ ماهه داد.

در ابتدای این نشست، احسان عظیمی راد، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره سوال محمدرضا صباغیان بافقی از وزیر آموزش و پرورش را به شرح زیر قرائت کرد.

هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴۰۸۴۳۲۳مورخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۳، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص سؤال ملی آقای محمدرضا صباغیان‌بافتی، نماینده محترم مردم شریف مهریز، بافت، ابرکوه، خاتم و ۵۳ نفر از نمایندگان از وزیر محترم آموزش و پرورش به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

خلاصه سؤال؛ چرا وضعیت علمی دانش‌آموزان کشور با افت شدید روبه‌رو است؟ میانگین معدل امتحانات نهایی کشور در سه رشته ۱۰ بوده است. علت این وضعیت چیست؟

وی در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی این موضوع در کمیسیون آموزش گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ بیستم خردادماه ۱۴۰۴ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر آموزش و پرورش مطرح شد.

پس ازشنیدن اظهارات طرفین و بررسی‌های صورت‌گرفته، نظر به اقناع نشدن نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داد. بر همین اساس و مستند به ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال برای طرح و شنیدن نظرات وزیر و نماینده سؤال‌کننده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.