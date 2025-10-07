وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال نماینده مردم مهریز در مجلس پیرامون چرایی افت تحصیلی دانش آموزان، موضوع افت تحصیلی را یک فرایند زمانبر خواند که چالش مزمن نظام تعلیم و تربیت کشور در تمام دوره‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان بافقی و ۵۳ نفر از نمایندگان پیرامون دلیل افت تحصیلی و کاهش میزان نمرات دانش‌آموزان گفت: موضوع افت تحصیلی چالش مزمن نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در تمام دوره‌ها و دغدغه همه وزرای آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف بوده است. البته افت و رشد کیفیت آموزش در مدارس معمولاً تابع و تحت تاثیر برنامه‌های کلان و همچنین شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه‌های مختلف بوده است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه در سه بخش به آمار و اطلاعات، دلایل افت و رشد کیفیت آموزشی و اقدامات و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در جهت کیفیت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور پرداخت و گفت: در بخش آمار رشد علمی دانش‌آموزان از چند منظر قابل بررسی است، بخش اول ظهور و بروز استعدادهای برتر دانش‌آموزی است که معمولاً با شرکت در المپیادهای علمی و کسب رتبه‌های برتر قابل ارزیابی است که در این بخش آمارها حکایت از آن دارد که حضور دانش‌آموزان جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

کاظمی با بیان اینکه تعداد مدال‌های کسب شده در سال ۲۰۲۵ با ۱۱ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز نسبت به آمار مدال‌های کسب شده در سال ۲۰۲۳ که ۲۲ مدال بوده، نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، اضافه کرد: در این بخش با ۲۰ پله صعود در جایگاه بسیار قابل توجهی قرار گرفتیم که در سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید مورد تمجید و تفقد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سوال نمایندگان مجلس در جلسه امروز و دغدغه ما و شما در حوزه آموزش عمومی است، افزود: اگر در حوزه آموزش عمومی میانگین نمرات آزمون‌های نهایی و یا کل یک دوره تحصیلی را براساس جدول ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت مد نظر داشته باشیم، طبق آمار میانگین نمرات نهایی دوره دوازدهم نظری در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزایش داشته است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: دلیل اشاره وی به نمرات سال ۱۴۰۳ به این دلیل است که سوال نماینده در برج هفت سال ۱۴۰۳ یعنی تقریباً یک ماه بعد از مسئولیت وی در وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است.

کاظمی همچنین عنوان کرد: میانگین نمرات نهایی پایه یازدهم نظری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن حدود ۶ دهم درصد افزایش داشته و معدل دوره دوم متوسطه نظری نسبت به سال گذشته آن که تکلیف جدول ۲۰ ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است، ۵۷ صدم درصد ارتقا داشته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر موارد ذکر شده نباید فراموش کرد در امتحانات نهایی پایه دوازدهم به دلایل متعدد از جمله تعطیلی‌های ناخواسته مربوط به ناترازی‌های انرژی و آلودگی‌های هوا در عملکرد دانش‌آموزان تاثیر بسیار زیادی گذاشته و باعث افت تحصیلی به میزان ۴۳ صدم درصد در سال ۱۴۰۴ شده است.

ادامه دارد..