به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مرحومه ماه ختن اژدری، مادر شهید علی اصغر اژدهاکش آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحومه فردا چهارشنبه ۱۶ مهرماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در آرامستان روستای بوشیگان دیلمی کازرون به خاک سپرده می‌شود.

بسیجی شهید علی اصغر اژدهاکش در سال ۱۳۶۶ در سن ۱۵ سالگی در بوشیگان دیلمی، در منطقه خرمال عراق به شهادت رسید.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.