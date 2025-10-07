پخش زنده
تیم کانون چوگان البرز در هفته سیزدهم لیگ ملی چوگان کشورمان، به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای هفته سیزدهم لیگ ملی چوگان آقایان ایران در سال ۱۴۰۴ با عنوان جام فرهاد و فرخ، گرامیداشت هفته نیروی انتظامی به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصرفیروزه) برگزار و تیم کانون چوگان البرز قهرمان شد. تیمهای نزاجا و فراجا با نتیجهای نزدیک به ترتیب مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.
اسب تیزرو به مالکیت باشگاه فراجا بهترین اسب و محمدرضا بهبدی از تیم کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.
در حاشیه مراسم از فرماندهان و خانوادههای نیروی انتظامی به مناسبت هفته فراجا قدردانی شد.