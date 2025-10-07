پرداخت ۹۵ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در لنده
فرماندار شهرستان لنده از عملکرد ۹۵ درصدی بانکهای این شهرستان در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد.
فرماندار لنده با اشاره به چالش پیری جمعیت در کشور گفت: توصیه رهبر معظم انقلاب و مسئولان در این زمینه جدی است و تشکیل قرارگاههای مرتبط با جوانی جمعیت، اقدام ارزشمندی محسوب میشود، که همه ادارات و نهادها باید نسبت به اجراییکردن مصوبات جوانی جمعیت که موردتأکید معظم لهو ریاستجمهوری است حتماً اهتمام ویژهای داشته باشند.
سید محمد تقوی عملکرد ادارات و بانکها را مثبت ارزیابی کرد و از عملکرد ۹۵درصدی بانکهای این شهرستان در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت:بانکها باید جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد را باتوجهبه شرایط خاص اولویت قرار دهند، در زمینه فرزندآوری نیز گزارشهای قابلقبولی ارائه شده است.
تقوی با تأکید بر اهمیت مشاوره قبل و حین ازدواج گفت: شبکه بهداشت باید این موضوع را اولویت خود قرار دهد؛ همچنین آمار طلاق در سال گذشته نگرانکننده بود، اما امسال کاهشیافته و شرایط بهتر شده است.
وی گفت: استقرار و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفهای در دستور کار است تا مهارتآموزی و اشتغالزایی برای جوانان فراهم شود، میراثفرهنگی نیز بهصورت نمایندگی تجهیز شده و تا پایان سال، استقرار رسمی آن دنبال خواهد شد تا در حوزه صنایعدستی کمکرسان باشد.
وی افزود: آسیبهای اجتماعی با آموزش و مرور در مدارس، بهرهگیری از فضای مجازی به شکل صحیح، و استفاده از ظرفیت رسانهها و هنرمندان برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری مدیریت میشود. همچنین معرفی خانوادههای پرجمعیت موفق میتواند انگیزهبخش باشد.
اهدای بیش از ۱۲۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان در لنده
در ادامه نیز روحالله ویسی با تأکید بر نقش همه دستگاهها در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، اظهار داشت: همه ادارات شرح وظایفی دارند و باید پایکار باشند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنده گفت: در سطح ناحیه، سه جلسه قرارگاه جوانی جمعیت برگزار شده، در سطح پایگاهها ۲۴ جلسه و در سطح شهرستان ۳۶ جلسه دیگر نیز تشکیل شده است.
وی به اقدامات عملی سپاه در این حوزه اشاره کرد و افزود: اهدای بستههای معیشتی با اولویت خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر توسط گروههای جهادی، پرداخت وامهای اشتغالزایی به این خانوادهها، تبلیغات چندرسانهای در سطح شهرستان توسط پایگاههای مقاومت و همکاری مستمر با شبکه بهداشت برای شناسایی و رصد مراکز غیرمجاز سقطجنین از جمله برنامههای مهم ما بوده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده با بیان اینکه «ازدواج آسان زمینهای برای فرزندآوری است» گفت: در این راستا تاکنون ۱۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان و نیازمند اهدا شده و ۵۰ سری دیگر نیز در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد. همچنین ۲۰ سری جهیزیه از طریق بسیج سازندگی به دست زوجهای جوان خواهد رسید.