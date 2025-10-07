پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: باید از دوقطبیسازی عبور کنیم و با وفاق و انسجام به سمت بالندگی جامعه حرکت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان بوشهر اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه نمونهای از وفاق ملی را مشاهده کردیم و توطئههای دشمنان نقش بر آب شد.
وی گفت: باید از تمام ظرفیتهای موجود برای حفظ انسجام و وفاق ملی بهرهبرداری کنیم تا بتوانیم در مسیر آبادانی ایران گام برداریم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی تاکید کرد: روابط عمومی باید حرفهای باشد، حرفهای عمل کند، نقدپذیر باشد و از پیشنهادات ارزنده استفاده کند.
جهانیان با بیان اینکه دورههای آموزشی تخصصی برای حرفهای سازی روابط عمومیهای استان مورد تاکید قرار دارد گفت: دورههای آموزشی موجبات توانمندسازی روابط عمومیها میشود.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با بیان اینکه روایت اول در انتشار اخبار اهمیت زیادی دارد گفت: روایت اول در انتشار اخبار سبب میشود که از انتشار شایعات جلوگیری شود و روابط عمومیها باید در این مسیر اهتمام ورزند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر هم گفت: استفاده از ابزارهای نوین و هوشمند لازمه تحول در روابطعمومی است
ابوالحسن گنخکی اظهار داشت: در عصر دیجیتال، ماهیت روابط عمومی، تبیین گری است و روابط عمومی در عصر مدرن، یعنی گفتوگو و تعامل میان سازمان و مردم؛ بحث، تبادل نظر، گفتوگو درباره چالشها، دستاوردها، اقدامها و فعالیتها.
وی با بیان اینکه نیل به اعتماد اجتماعی یک هدف و مقصد مهم در روابط عمومی است افزود: اعتماد محصول عملکرد سازمان و روابط عمومی آن است. عملکرد روابطعمومی به شرطی منجر به اعتماد و گرایش مردم میشود که عملکردی درست داشته باشد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: شفافیت، ارتباط فعال، انطباق با فرهنگ و ارزشهای جامعه، شناسایی بحران، بهروزرسانی مداوم و استفاده از تکنولوژی نکاتی است که روابط عمومیها برای کارآمدسازی باید به آن توجه کنند.