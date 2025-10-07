پخش زنده
جلسه شورای پدافند غیر عامل استان کردستان با هدف تعامل و انسجام هر چه بیشتر دستگاههای خدمات رسان برای بروز بحران احتمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۹ واحد خبازی در استان دوگانه سوز هستند گفت: باید 30درصد نانواییها در هر شهرستان، دوگانهسوز شود تا در شرایط اضطراری مشکلی از لحاظ تامین نان وجود نداشته باشد .
ورمقانی همچنین برلزوم تامین حداقلی کالاهای اساسی مورد نیاز استان در شرایط بحران تاکید کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه با همکاری مردم و انسجام ملی، توانستیم از شرایط حساس عبور کنیم.