مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از برگزاری نخستین جشنواره گوجه‌فرنگی و لوبیا به زودی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسلم حسن آبادی گفت: نخستین جشنواره گوجه‌فرنگی و لوبیا در منطقه چهاردولی روستای چنار علیا با مشارکت اهالی روستا به زودی برگزار خواهد شد.

او با اشاره به رتبه نخست هر ساله اسدآباد در استان در تولید گوجه فرنگی، تصریح کرد: سطح زیرکشت امسال گوجه‌فرنگی شهرستان ۱۷۰ هکتار بوده که بر اساس پیش‌بینی از هر هکتار سطح مزارع گوجه فرنگی شهرستان میانگین ۵۰ تُن محصول قابل برداشت خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد تاکیدکرد: هدف از برگزاری این جشنواره ضمن شناسایی گوجه‌کاران، توسعه کشت این محصول بوده که با شناسایی گوجه‌کاران کلاس‌های آموزشی و ترویجی را برای آنان برگزار خواهیم کرد.

حسن آبادی با بیان اینکه بیشترین پراکنش کشت گوجه‌فرنگی اسدآباد به منطقه چهاردولی اختصاص دارد، افزود: گوجه‌فرنگی شهرستان به‌ویژه در منطقه چهاردولی به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی از کیفیت بالایی برخوردار است.

او همچنین افزود: کشاورزان اسدآبادی در سال جاری اقدام به کشت صد هکتار انواع لوبیا در سطح مزارع خود کردند.