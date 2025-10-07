به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: امروز دوشنبه، رینگ بین‌الملل بورس انرژی شاهد عرضه‌هایی همچون ۴۰ هزار تن ته‌مانده تصفیه‌شده RCD پالایش نفت امام خمینی، ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا نفت ستاره خلیج فارس و ۲۰ هزار تن آیزوفید پالایش نفت تبریز خواهد بود.

در رینگ داخلی نیز شرکت ملی نفت ایران در ۴ عرضه مجزا، مجموعاً ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی ارائه می‌کند و علاوه بر آن، عرضه‌های متعددی از پساب توسط شرکت‌های فاضلاب تهران و استان کرمان انجام خواهد شد.

ثبت ارزش ۱۳.۳ هزار میلیارد ریالی معاملات روزانه بورس انرژی

مجموع ارزش معاملات بورس انرژی در روز سه‌شنبه ۱۴ مهر به ۱۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال رسید که شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل، دادوستد برق و ابزار‌های مالی بود. در این روز ۴۸ درصد ارزش معاملات مربوط به رینگ داخلی و ۳۲ درصد مربوط به رینگ بین‌الملل بود.

نفت ستاره خلیج فارس، فروشنده برتر رینگ بین‌الملل

در روز ۱۴ مهر، رینگ بین‌الملل بورس انرژی میزبان معامله ۱۲ هزار تن محصول زیرگروه نفت، گاز و حامل‌های انرژی بود که ارزشی معادل ۴ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال داشت. شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۸ هزار تن گاز مایع را به قیمت پایه منفی ۵ پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه کرد که تمام محصول با تقاضای کامل به فروش رسید و ارزش معامله ۲ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال ثبت شد.

پتروشیمی بیستون، فروشنده برتر رینگ داخلی

رینگ داخلی بورس انرژی در ۱۴ مهر شاهد فروش مجموعاً ۱۹ هزار و ۴۲۷ تن محصول زیرگروه نفت، گاز و حامل‌های انرژی با ارزش ۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال بود. شرکت پتروشیمی بیستون با فروش ۶ هزار تن حلال ۵۰۲ به قیمت پایه ۴۷۵ هزار و ۱۱۳ ریال به ازای هر کیلوگرم و ثبت ارزش ۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال، در صدر فروشندگان رینگ داخلی قرار گرفت.