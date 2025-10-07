به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیرو‌های مسلح ونزوئلا در روز‌های دوشنبه ۶ و سه‌شنبه ۷ اکتبر، یک رزمایش گسترده دریایی با مهمات جنگی واقعی برگزار خواهند کرد.

این رزمایش در "منطقه دفاع استراتژیک یکپارچه دریایی و جزیره‌ای" (REDIMAIN) و در نزدیکی سواحل ایالت نووا اسپارتا و مجمع‌الجزایر لوس فرایلس انجام می‌شود.

این مانور‌ها که شامل استفاده از سامانه‌های توپخانه‌ای دفاع ضدهوایی و دریایی است، با مشارکت نیروی دریایی و فرماندهی گارد ساحلی گارد ملی بولیواری (GNB) اجرا می‌شود. هدف از این رزمایش، تقویت آمادگی عملیاتی FANB برای دفاع از حاکمیت دریایی ونزوئلا عنوان شده است.

در همین راستا، محدودیت تردد دریایی در منطقه عملیاتی تا بامداد روز چهارشنبه ۸ اکتبر برقرار خواهد بود.

این رزمایش به عنوان پاسخی مستقیم به اقدامات نظامی اخیر ایالات متحده در دریای کارائیب، که تحت عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود، تلقی می‌گردد.

دولت دونالد ترامپ اخیراً عملیات خود علیه کارتل‌های مواد مخدر در منطقه را تشدید کرده و نیرو‌های مسلح ونزوئلا نیز در واکنش به این اقدام، به تقویت توان دفاعی خود در آب‌های سرزمینی پرداخته‌اند.