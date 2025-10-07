پخش زنده
رئیس شورای شهر تهران با اشاره نحوه برگزاری انتخابات آینده شوراهای شهر گفت: در انتخابات بعدی قصد حضور ندارم .
به گزاش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصدو شصتمین جلسه شورای شهر تهران درباره زمانبندی انتخابات دوره آینده شوراها تصریح کرد: وزارت کشور زمانبندیها را اعلام خواهد کرد. طبق اطلاع فعلی، کسانی که مسئولیت اجرایی دارند باید بهزودی استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. ثبتنامها احتمالاً در اسفندماه انجام میشود و انتخابات نیز در اردیبهشت یا خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.
تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصمیم شخصیاش برای شرکت در انتخابات شورا گفت: من تصمیم دارم دیگر در انتخابات شرکت نکنم، اما این موضوع بستگی دارد به نظر و فشار دوستان. تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم و بگذارم افراد جدید وارد شوند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی و حزبی نیز گفت: پیشتر هم گفتهام که نظام حزبی در کشور ما بهگونهای نیست که مردم شناخت دقیقی از احزاب داشته باشند تا بر اساس فهرستهای حزبی رأی بدهند. ضمن اینکه این روش ممکن است باعث شود فردی با ۴۰ هزار رأی وارد شورا شود، در حالی که شخصی دیگر با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار رأی نتواند وارد شود. این ایراد را داریم و مطرح هم کردهایم.
۸۰ درصد دوربینهای شهر فعال هستند
چمران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع دوربینهای نظارتی شهر تهران پرداخت و گفت: پیشتر اعلام شده بود که ۸۰ درصد دوربینهای شهر فعال هستند. اکنون باید بگویم که طی ماههای اخیر بخش زیادی از دوربینها تعمیر و تعدادی نیز خریداری و نصب شدهاند. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم و تلاش میکنیم هم تعداد دوربینها افزایش یابد و هم کیفیت آنها ارتقا پیدا کند.
طرح جامع ترافیک تهران باید به شهرداری ابلاغ شود
چمران در ادامه درباره طرح جامع ترافیک تهران اظهار داشت: این طرح باید به شهرداری ابلاغ شود تا برای تصویب به شورا بیاورند. چند هفته پیش جلسهای در وزارت کشور و شورای عالی ترافیک برگزار شد، اما به نتیجه نرسید، چراکه ایراداتی بر طرح وارد بود. به نظر من باید کار اساسی و کارشناسی روی آن انجام شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت اتوبوسهای بین شهرستانی و حومه تهران گفت: اتوبوسهایی که از شهرستانهای اطراف تهران تردد میکنند، مانند شمیران و مناطق مشابه، جزو خطوط اتوبوسرانی تهران نیستند و توسط بخش خصوصی اداره میشوند. البته گاهی برای ایستگاهها یا برخی خدمات از ما کمک میخواهند که همکاری میکنیم، اما نظارت مستقیم و تعیین قیمت بلیت بر عهده شورا یا شهرداری تهران نیست. تهران بیش از هر زمانی دیگر، نیازمند مدیریتی هوشمند و مشارکتی فراگیر
در ادامه نشست شورای شهر ، احمد صادقی ، رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تهران بیش از هر زمان، نیازمند نگاهی نو، مدیریت هوشمند و مشارکت فراگیر است.
وی ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در حوزههای مختلف طی سالهای گذشته، اظهار داشت: لازم میدانم چند نکته کلیدی را یادآور شوم که میتواند مسیر خدمترسانی را شفافتر و مؤثرتر کند.
صادقی نخستین چالش تهران را نبود مدیریت یکپارچه شهری دانست و تصریح کرد: پراکندگی نهادی، تداخل وظایف و نبود انسجام در تصمیمگیریهای شهری موجب کندی اجرا، اتلاف منابع و نارضایتی عمومی شده است. ضروری است با بازنگری در ساختارهای قانونی و اجرایی، مسیر تحقق مدیریت یکپارچه شهری هموار شود. مدیریتی که بتواند با هماهنگی میان شهرداری، دستگاههای دولتی و ساختارهای محلی، تهران را به سوی کارآمدی و عدالت اجتماعی سوق دهد.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ضرورت مردممحور شدن مدیریت شهری گفت: تهران باید از یک شهر صرفاً مدیریتی به شهری مردممحور تبدیل شود؛ جایی که شهروندان نه تنها دریافتکننده خدمات، بلکه شریک تصمیمسازیها باشند. تقویت سازوکارهای مشارکت محلی، شفافسازی عملکردها و پاسخگویی به مطالبات عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از چالشهای جدی عدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت در قبال شهرداریهاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایفای تعهدات مالی دولت افزود: یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری، عدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت در قبال شهرداریها به ویژه شهرداری تهران است. این موضوع نه تنها موجب اختلال در اجرای پروژههای حیاتی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. انتظار میرود دولت محترم در چارچوب قوانین و توافقات، نسبت به پرداخت بهموقع سهم خود از منابع مالی، بهویژه در حوزه حملونقل عمومی، یارانهها و پروژههای مشارکتی اقدام عاجل کند، چرا که پایداری مالی شرط لازم برای پایداری خدمات شهری است.
وعدهها درباره افتتاح ایستگاههای متروی شهرری و جنوب تهران هنوز عملی نشده است
صادقی همچنین بر عدالت فضایی و خدماتی در شهر تهران تأکید کرد و گفت: علیرغم اقدامات خوبی که برای بهبود خدمات شهری انجام شده و کاهش فاصله خدماتی میان شمال و جنوب شهر، همچنان شاهد شکافهای جدی در توزیع امکانات و کیفیت خدمات در مناطق مختلف هستیم. هفته گذشته نیز تذکر دادم که علیرغم وعدهها درباره افتتاح ایستگاههای متروی شهرری و جنوب تهران، این پروژهها هنوز به سرانجام نرسیده است. مناطق برخوردار نباید در حاشیه توسعه باقی بمانند؛ عدالت شهری یعنی هر شهروند، فارغ از محل سکونت، از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار شود و این امر نیازمند توجه ویژه، هدفمند و نظارت مستمر است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش تابآوری و آیندهنگری شهری اظهار داشت: تهران در برابر بحرانهایی همچون زلزله، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، نیازمند زیرساختهای تابآور و برنامهریزی بلندمدت است. توسعه حملونقل پاک، مدیریت منابع و آمادگی در برابر بحرانها باید به صورت جدی دنبال شود.بیتوجهی دولتها به تهران هزینه سنگینی را به مردم و مدیریت شهری تحمیل کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: تهرانی که قرار بود پایتخت ایران باشد و دولتها آن را اداره کنند، به مرور زمان به دلیل بیتوجهی دولتها، تبدیل به ابرشهری شد که روزانه هزینه سنگینی بر مردم و مدیریت شهری تحمیل میشود.
ناصر امانی در سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامگذاری ۱۴ مهرماه به عنوان روز تهران، اظهار کرد: این نامگذاری یک کار تشریفاتی و فانتزی نبود بلکه یک ضرورت بود تا به مردم بگوییم که تهران بار ایران را به دوش بکشد.
وی افزود: تهرانی که قرار بود پایتخت ایران باشد و دولتها آن را اداره کنند، به مرور زمان به دلیل بی توجهی دولتها، دو لایه؛ ابرشهری با بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت و لایه امتداد از دماوند تا قزوین با ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جا داده است.
امانی با بیان اینکه روزانه هزینه سنگینی بر مردم و مدیریت شهری تحمیل میشود، خاطرنشان کرد: بعد از سه دهه موضوع انتقال پایتخت از سوی بالاترین مقام کشور به طور مرتب تکرار میشود و چالشهای مختلفی در آن وجود دارد. نامگذاری یک روز به نام تهران برای ایجاد حساسیت برای تصمیم سازان این شهر است که به جای پاک کردن صورت مسئله به حل مسئله فکر کنند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از محله دولت آباد جنوبی، یادآور شد: بعد از دو سال مسائل ناحیه سه منطقه ۱۹ هنوز حل نشده که خارج از توان منطقه است و باید وزارت خانهها وارد عمل شوند. بر اساس دستور مقام قضایی و شهردار منطقه جمع آوری آبهای سطحی از میدان باران تا میدان شقایق با هزینه شهرداری صورت گرفته و فاضلاب از درب منازل مردم دور شده، اما در خیابان فاطمه زهرا (س) برای تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب باید عملیات عمرانی صورت بگیرد که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ضمن تشکر از شهرداری برای هزینه کرد در حوزه فاضلاب، درخواست داریم که این ۱۰۰ میلیارد تومان را هم تأمین کند؛ در این صورت در طول سه ماه مشکل فاضلاب این منطقه برطرف میشود و اقدامی بی نظیر در مدیریت شهری دوره ششم صورت خواهد گرفت.
وی افزود: کورههای آجرپزی موجود در منطقه رها شده و قرار بود استعلام از وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد تا این طرح که در شورای عالی تصویب شده، ابلاغ شود. در صورت ابلاغ اراضی این محدوده تعیین تکلیف خواهد شد و مانع اصلی ساخت و ساز در این منطقه برطرف میشود.
امانی با بیان اینکه اقدامی برای ساخت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی انجام نشده و دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده که بودجه ندارد، گفت: یک مجموعه خیریه اعلام کرده که اگر زمین تحویل داده شود بیمارستان ساخته میشود. اگر وزارت بهداشت مجوز دهد، این بیمارستان ساخته خواهد شد.
.تهران نه فقط حصار ناصری بلکه پایتخت انقلاب اسلامی است
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: تهران فقط حصار ناصری نیست، پایتخت انقلاب اسلامی است و باید به میراث و اماکن مرتبط با انقلاب در گردشگری شهری توجه ویژه شود.
علیرضا نادعلی در سیصدوشصتمین جلسه علنی شورا ضمن گرامیداشت هفته فراجا و یاد شهدای نیروی انتظامی، بهویژه شهدای اخیر و پدر شهید سرکار خانم نجفی، بر ضرورت توجه ویژه به میراث انقلاب اسلامی در تهران تأکید کرد.
نادعلی با اشاره به اینکه تهران فقط شهر قاجار و حصار ناصری یا شاهطهماسبی نیست، گفت: تهران پایتخت انقلاب اسلامی وامالقرای جهان اسلام است و باید در حوزه گردشگری و تهرانگردی به مکانهای رویدادهای انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه شود. متأسفانه ما معمولاً آثار خیلی قدیمی را حفظ میکنیم، اما در نگهداری از میراث معاصر کوتاهی میکنیم.
وی در ادامه دو مورد مشخص را به عنوان نمونه مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی که پیشتر به مجلس سنا معروف بود و در خیابان امام خمینی قرار دارد، در حال تخریب و فرسودگی است. نمای این ساختمان تاریخی در حال فرو ریختن است و در حالی که یکی از مهمترین مکانهای تاریخی انقلاب اسلامی محسوب میشود، متأسفانه مورد بیتوجهی قرار گرفته است. در این مکان خاطرات و صحنههای مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورده و شایسته نیست چنین بنایی به حال خود رها شود.
نادعلی افزود: موضوع دوم مربوط به خانه شیخ فضلالله نوری است که در نزدیکی محل شورا قرار دارد. این شهید بزرگوار یکی از چهرههای برجسته تاریخ معاصر و از پایهگذاران فکری انقلاب اسلامی بود. متأسفانه علیرغم تخصیص بودجه در سالهای گذشته و پیگیریهای مکرر از سوی شورا، هنوز اقدام جدی در حفظ و مرمت این خانه تاریخی صورت نگرفته است.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، معمولاً به آثار عمومی تاریخی توجه میشود، اما میراث مربوط به انقلاب اسلامی و چهرههای آن کمتر در اولویت قرار میگیرد. این در حالی است که اگر گروه دیگری هم جای ما بود، به چنین موضوعاتی اهمیت میداد.
نادعلی در پایان تصریح کرد: بیتوجهی به این اماکن، کمکاری از سوی ما و دستگاههای مرتبط است. من این موضوع را بهصورت مکتوب به شهرداری تهران بهعنوان تذکر ارائه خواهم داد تا در دستور کار جدیتری قرار گیرد.حدود یک چهارم زنان زندانی تهران تحت حمایت ادارهکل زنان هستند
مریم اردبیلی ، مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران هم گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ زن زندانی در تهران داریم. تاکنون ۴۶۱ نفر تحت حمایت ما هستند و در سه سال تجربه همکاری با قوه قضاییه یک سوم زندان را خالی کردیم.
وی در جریان ارائه گزارش «جامعه پذیری زنان زندانی رأی باز» با بیان اینکه زنانی در شهر به دلیل مشکلات خانواده و دیگر چالشهای پیرامون به سالها زندان و یا حبس ابد محکوم شدند، اظهار کرد: داستان مواجهه مدیریت شهری با زندانیان رأی باز تنها یک مدل حمایتی، معیشتی و رفع مسائل خرد و کلان یک خانواده نبوده و داستان ایجاد بستر تحول بوده است.
اردبیلی با بیان اینکه برای استمرار این روند نیاز به حمایت بیشتر داریم، یادآور شد: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران باید همه اقشار و ردههای سنی و مراکز صنفی بانوان را مورد حمایت قرار دهد و زنان زندانی رأی باز یکی از این اقشار هستند.
اردبیلی با تأکید بر اینکه تلاش بر این بود که امکان تجربه امرار معاش سالم برای این زنان فراهم شود، گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ زن زندانی در تهران داریم. تاکنون ۴۶۱ نفر تحت حمایت ما هستند و در سه سال تجربه همکاری با قوه قضاییه یک سوم زندان را خالی کردیم.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ مرکز کوثر، بازارچه و مرکز کارآفرینی در شهر داریم و از ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنها حمایت میکنیم و خدمات ۳۶۰ درجه به این خانوادهها در قالبهای مختلف ارائه میشود.
اردبیلی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ به ما گفت که یک سوله برای آنها در نظر بگیریم و کاری ساده برای آنها پیش بینی شود، اما تکریم این بانوان در این روش انجام نمیشد، تصریح کرد: در طول این چند سال فرایندی پیش بینی و به بلوغ رسید. بانویی که به ما معرفی میشود مورد مشاوره قرار میگیرد و بر اساس مزیتهای شخصیتی و توانمندیها و مخاطراتی که آن فرد دارد، داستانی ویژه تعریف میشود و به نوعی تعریف سناریوی فردی برای هر نفر در این مسیر مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: برخی از این زنان در مسیر کار پیشرفت کردند و کسی متوجه نمیشد که زنانی که در مراکز کارآفرینی فعالیت میکنند، زندانی هستند و مثل همه کار میکردند و حقوق میگرفتند.
مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه در طول این مدت تمام بانوان از فرایند مشاوره استفاده میکنند، یادآور شد: زنان زندانی پرخطر به زندگی واقعی بازگشتند و توانستند با افتخار سر خود را بالا بگیرند؛ چراکه شغل دارند.
وی افزود: از ۴۶۱ نفر تنها ۳۶ نفر عدم پذیرش در کارگاهها داشتیم که علت آن مصرف سوء مواد مخدر بود و امکان پذیرش و فعالیت آنها در کارگاهها نبود، اما مابقی زنان انگیزه مادری و تحول مثبت داشتند.