معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامهریزی فرمانداری شهرستان خلخال گفت: در سطح این شهرستان روستاهای «داودخانی»، «قرهآغاج»، «بورگهیم» و «پیرانلو» خالی از سکنه بودند، اما طی چهار سال اخیر مهاجرت معکوس موجب بازگشت چند خانوار به این روستاها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل محسن مردی، به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در تشریح وضعیت کشاورزی، مهاجرت و برنامههای توسعهای در روستاهای شهرستان خلخال با اشاره به نقش حیاتی روستاها در اقتصاد این شهرستان و استان اردبیل گفت: بیش از ۹۰ درصد محصولات زراعی و باغی خلخال در روستاها تولید میشود که محصولات اصلی زراعی شامل علوفه، گندم و حبوبات است و در حوزه باغی گردو، سیب و گیلاس بیشترین سهم را دارند؛ همچنین عسل، شیر و دامداری از تولیدات مهم روستایی محسوب میشوند و بخش عمدهای از این فعالیتها در مناطق روستایی انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر اقداماتی نظیر مرمت کانالهای آبیاری، احداث استخرهای معیشتی، برگزاری دورههای آموزشی کشاورزی، صدور مجوزهای کشاورزی، اصلاح باغات گردو، ارائه تسهیلات بانکی هرچند محدود و ایجاد پمپاژهای آبیاری در برخی روستاها انجام شده است، اما بااینحال برای توسعه واقعی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی مناسب برای دامداریهای روستایی، راهاندازی صنایع کوچک، حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی، تسهیل در اخذ تسهیلات بانکی و بیمه تأمین اجتماعی برای کشاورزان، پوششدار کردن کانالهای آبیاری و ایجاد زیرساختهای حیاتی مانند راه، آب، برق، اینترنت و مسکن ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامهریزی فرمانداری شهرستان خلخال با اشاره به سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت: در سطح شهرستان خلخال روستاهای «داودخانی»، «قرهآغاج»، «بورگهیم» و «پیرانلو» در بخش مرکزی خلخال خالی از سکنه بودند، اما طی چهار سال اخیر، مهاجرت معکوس موجب بازگشت چند خانوار به این روستاها شده که عمدتاً به دامداری، باغداری و کشاورزی مشغول هستند.
وی علت خالیشدن روستاها را نبود شغل، جذابیت امکانات شهری، فقر زیرساختی و تغییر سبک زندگی دانست و افزود: مهاجرت معکوس به دلایل اقتصادی مانند هزینه پایینتر، دلایل اجتماعی مانند آرامش و تعلق خاطر، و دلایل دولتی مانند طرحهای حمایتی شکلگرفته و میتواند فرصتی برای احیای روستاهای متروکه باشد.
مردی در ادامه به مهمترین برنامههای دولت برای تقویت مدیریت محلی در روستاها اشاره کرد و گفت: تدوین برنامه توسعه اقتصادی برای دهستانها، اجرای طرحهای اشتغالزایی، توسعه زیرساختهایی مانند گاز، آب، اینترنت و مسکن و تقویت نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی در مدیریت محلی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، شوراهای روستایی باید نقش کلیدی در تصمیمگیریها ایفا کنند، اما در عمل با چالشهایی مواجهاند که مانع از تحقق کامل این ظرفیتها شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامهریزی فرمانداری شهرستان خلخال گفت: روز ملی روستا و عشایر، یادآور اهمیت این جوامع در حفظ فرهنگ، تولید و امنیت غذایی کشور است، مسئولان محلی و ملی باید با نگاهی جامعتر، مسیر توسعه پایدار روستاها را هموار کرده و با حمایتهای هدفمند، زمینه بازگشت جمعیت و رونق اقتصادی را فراهم سازند.