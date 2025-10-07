به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول بیان کرد: این آتش سوزی از ۲ روز پیش در منطقه کوه هفت تنان اتفاق افتاد که به علت سخت گذر بودن منطقه در چندین مرحله توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، بخشداری و جوامع محلی مهار شد.

محمد شفیعی زاده افزود: نیرو‌های امدادی تا پاسی از شب گذشته مشغول مهار آتش بودند تا جلوی گسترش آتش گرفته و محل ایمن سازی شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول اظهارکرد: با وجود اینکه بالگرد در فراز منطقه به پرواز درآمده بود به علت سخت گذر بودن منطقه امکان فرود و استقرار نیرو‌های امدادی فراهم نشد و نیرو‌های امدادی با تجهیزات نفر رو و در برخی موارد پس از پنج ساعت پیاده روی به محل موردنظر دسترسی یافته و اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

وی با بیان اینکه نیرو‌های امدادی در قالب عملیات‌های ۱۲ ساعته نسبت به اطفای حریق اقدام کردند، ادامه داد: اکنون نیز نیرو‌های گشت مراقبت در حال پایش هستند تا در صورت شعله ور شدن دوباره حریق اقدامات لازم انجام شود.

شفیعی زاده خاطرنشان کرد: برآورد خسارت به علت سخت گذر بودن منطقه انجام نشده و حجم زیادی از محل ایمن سازی شده است.

وی افزود: علت این حادثه در دست بررسی است؛ احتمال وجود عامل انسانی وجود دارد ولی عمدی یا غیرعمدی بودن علت آتش سوزی مشخص نیست.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول تصریح کرد: پوشش گیاهی منطقه بادامزار همراه با درختان پراکنده بلوط و بنه است که با توجه به وسعت منطقه، بافت سنگی و شرایط جوی پوشش درختی آسیب ندیده و پوشش سطحی یک ساله دچار آسیب دیده است.

منطقه کوهستانی هفت تنان در شمال دزفول در بخش سردشت و در فاصله ۷۰ کیلومتری شهر دزفول واقع شده و با داشتن پوشش جنگلی زاگرس و اکوسیستم کوهستانی یکی از زیستگاه‌های مهم گونه‌های جانوری و گیاهی است.