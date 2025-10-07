مجموعه «الگوریتم»، فیلم‌های «پیرمرد» و فیلم «بیگانه ۳»، از شبکه‌های سه، تهران و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه بعد از مجموعه «بوقچی»، مجموعه «الگوریتم»، را پخش می کند.

«الگوریتم»، به کارگردانی بیژن میرباقری، تهیه کنندگی ابوالفضل صفری و به نویسندگی آرش قادری در گونه حادثه‌ای ـ پلیسی، در سیمافیلم، تولید شده است.

در این مجموعه بازیگرانی همچون سولماز غنی، علیرضا رئیسی، امیرعلی دانایی، امیرکاوه آهنین‌جان، مهدی زمین‌پرداز و ندا جعفری و. به ایفای نقش می‌پردازند.

محتوای این مجموعه جدید درباره موضوع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همکاری نهاد‌های امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده است، که هر شب ۲۰:۳۰، پخش و روز بعد در نوبت صبح و ظهر، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «پیرمرد»، در گونه اکشن، کمدی و جنایی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره یک آدمکش حرفه‌ای است که پا به سن گذاشته و آرتروز هم گرفته باید در آخرین مأموریتش با یک کارآموز جوان همکاری کند و او را آموزش دهد. این دو با هم صمیمی می‌شوند و وقتی که می‌فهمند تمام اینها نقشه‌ای برای حذف نسل قدیمی‌تر بوده در برابر شرکت آدمکشی قرار می‌گیرند و خود آنها را از بین می‌برند.

یکی از الگو‌های داستانی همواره جذابی که در فیلم‌های گونه‌ی اکشن و پلیسی به کار گرفته می‌شود، رفاقت انسانی و صمیمانه دو مرد است. اما ذیل این الگو، دستمایه دوستی و رفاقت مردانه و صمیمانه مرد پیر و کارکشته و مرد جوان کم تجربه قرار دارد. در این دستمایه همواره موفق در سینما، طی سفر قهرمانی دو شخصیت پیر و جوان با یکدیگر، جوان کم تجربه آنچه را در آینه می‌بیند، به تدریج یاد می‌گیرد که در خشت خام ببیند. از سوی دیگر، شخصیت پیر نیز در مجاورت شور و نشاط شخصیت جوان، می‌تواند دوباره احساس شور سرشار جوانانه زندگی را در خویشتن بیابد. فیلم سینمایی «پیرمرد» نیز با بنا نهادن پیرنگ داستانی اش بر چنین دستمایه‌ای توانسته از این الگوی موفق به خوبی بهره ببرد. صحنه‌های تنش‌ها و کشمکش‌های پرتحرک فیلم، ناشی از گونه اکشن و موقعیت‌های متناقض و متضاد ناشی از مواجهات پیر و جوان که لحظات کمدی جذابی خلق می‌کنند، از دلایل جذابیت دیگر فیلم سینمایی «پیرمرد» هستند.

شبکه نمایش نسخه ری‌مستر و با کیفیت فیلم «بیگانه ۳» محصول ۱۹۹۲، به کارگردانی دیوید فینچر، را چهارشنبه ۱۶ مهر اعت ۲۳ پخش می‌شود.

این اثر سومین قسمت از مجموعه مشهور «بیگانه» است که روایت تازه‌ای از رویارویی انسان و موجودات فرازمینی را به تصویر می‌کشد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فضاپیمای الن ریپلی در مسیر فرار از سیاره بیگانه‌ها دچار سانحه شده و سقوط می‌کند. در این میان زمانی که الن ریپلی منتظر است تا برای نجات به سراغش بیایند، متوجه می‌شود دلیل این سانحه حضور بیگانه‌ای است که در طول سفر با او همراه بوده و…

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان سیگورنی ویور، چارلز اس. داتون، چارلز دنس، پل مک گان، رالف برون و دنی وب را نام برد.

این فیلم پنج شنبه، ۱۷ مهر ساعت‌های ۵ و ۱۵، بازپخش می شود.