دانشآموزان در دورههای آموزشی ایمنی و اطفا حریق، روش مقابله با حوادث احتمالی و چگونگی استفاده از تجهیزات را فرامیگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، دورههای آموزشی ایمنی و اطفا حریق با هدف ارتقای سطح آگاهی و افزایش توانمندی دانشآموزان در مقابله با حوادث احتمالی در مدرسه احد شهر اراک برگزار شد.
کارشناسان حوزه ایمنی و آتش نشانی با ارائه آموزشهای نظری و عملی، دانشآموزان را با اصول اولیه پیشگیری از حوادث، نحوه صحیح برخورد در شرایط اضطراری، روشهای تماس با نیروهای امدادی و همچنین استفاده از تجهیزات اطفا حریق مانند کپسولهای آتشنشانی آشنا کردند.
هدف از برگزاری این دورهها، ایجاد فرهنگ ایمنی، افزایش مهارتهای فردی در زمینه مقابله با آتشسوزی و تقویت حس مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان است.