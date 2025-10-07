پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: بررسی آمارها نشان میدهد که میزان عضویت کودکان و نوجوانان در کانون نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ملیحه ملکزادهفرد در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، اظهار کرد: طبق آمار، میزان امانت کتاب از کتابخانههای مراکز کانون نسبت به سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش یافته که نشاندهنده گرایش بیشتر کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخانه است.
ملکزادهفرد تصریح کرد: ۴ کتابخانه سیار که پیشتر مغفول مانده بودند، امسال فعال شدهاند و در نقاط مختلف استان مشغول فعالیت هستند. یکی دیگر از بخشهایی که پیشتر مورد غفلت قرار گرفته بود، بخش فعالیتهای نمایشی است که طی سال جاری فعال شده و تاکنون چهار نمایش مختلف برای ۲۰ هزار کودک و نوجوان در نقاط مختلف استان اجرا شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل دارای ۲۳ مرکز ثابت، ۴ مرکز سیار و ۲ مرکز پستی در سطح استان است که حدود ۲۱ هزار کودک و نوجوان در این مراکز عضو هستند.
ملکزاده فرد با تأکید بر اینکه رسالت اصلی کانون، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کنار فعالیتهای هنری و ادبی است، گفت: تلاش ما این است که کودکان ضمن مشارکت در برنامههای متنوع هنری و ادبی، با مفاهیمی مانند امانت کتاب و فرهنگ مطالعه نیز آشنا شوند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای هفته ملی کودک در سطح استان تأکید کرد: در این هفته بیش از ۸۲ برنامه توسط دستگاههای اجرایی استان اجرا خواهد شد. همچنین ۱۴۷ برنامه در مجموع مراکز کانون در سطح استان پیشبینی شده که برگزار خواهد شد. افزون بر این ۱۱ برنامه بهصورت فراگیر با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی استان برگزار خواهد شد.
ملکزاده فرد عنوان کرد: ۴۱ عضو هنرمند کانون طی سال جاری موفق به کسب رتبههای برتر در فراخوانهای ملی و بینالمللی شدهاند.
وی از برگزاری ۲۰ اردوی دروناستانی و یک اردوی بروناستانی در تابستان برای جامعه هدف کانون خبر داد و افزود: در ایام آغاز سال تحصیلی و پیش از آن، یک هزار پک نوشتافزار در میان کودکان و نوجوانان مناطق محروم و روستایی استان توزیع شد. همچنین در تابستان، ۴۸۶ کارگاه عملی، فرهنگی، ادبی و هنری در سطح مراکز کانون برگزار شده است.
ملکزادهفرد با اشاره به مهمترین برنامههای پیشرو در این هفته گفت: جشن «نوخوانان» از ۱۹ تا ۲۱ مهر در تمامی مراکز کشور و در اردبیل برگزار خواهد شد. هدف این جشن، ترویج کتابخوانی در میان دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی است. در جریان این مراسم، عضویت پایههای اول و دوم در مراکز کانون پرورش فکری بهصورت رایگان انجام خواهد شد. همچنین در طول هفته ملی کودک، عضویت در کتابخانههای کانون برای عموم رایگان است.
وی برنامه مهم دیگر این هفته را «پرواز بادبادکها» عنوان کرد و افزود: این برنامه روز پنجشنبه ۱۷ مهر از ساعت ۱۳ تا ۱۸ در جوار دریاچه شورابیل اردبیل برگزار خواهد شد. جوایز مختلفی برای کودکان، نوجوانان و خانوادههای آنان در نظر گرفته شده و پیشبینی میشود این برنامه با حضور چهرههای ملی اجرا شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: برنامه «حال خوش کودک با قصه» توسط مربیان و کارشناسان کانون اجرا خواهد شد. در جریان این برنامه، اعضای کانون در بیمارستانها، مدارس استثنایی، مناطق محروم و کمبرخوردار حضور یافته و به قصهخوانی، اجرای نمایش و برگزاری کارگاههای مختلف خواهند پرداخت.
ملکزادهفرد در بخش دیگر سخنان خود به تامین مکان ایجاد کانون در شهر سرعین اشاره کرد و گفت: مکانی در پارک آناهیتا با مالکیت شهرداری که بلااستفاده بود پس از بهسازی در اختیار کانون قرار میگیرد و به این ترتیب کودکان و نوجوانان شهرستان سرعین نیز از خدمات کانون بهرهمند خواهند شد.