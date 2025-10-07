پخش زنده
امروز: -
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تقویت حوزه کشاورزی این استان نیازمند افزایش سهم منابع تسهیلاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در نشست با مدیرعامل بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی و رایزنی برای اجرایی کردن مصوبات سفر رییسجمهور به این استان، به ویژه در بخش کشاورزی گفت: کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک میزبان رئیس جمهور دولت چهاردهم است که نیازمند همراهی و همکاری سیستم بانکی در راستای عملیاتی کردن مصوبات سفر هستیم.
یدالله رحمانی افزود: افزایش منابع و سرمایه بانکهای دولتی از جمله بانک کشاورزی که مسئولیتهای تکلیفی سنگینی در رونق سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد، خواسته و مطالبه اصلی استان است.
رحمانی وجود ۱۵۷ هزار هکتار اراضی زراعی، ۴۴ هزار هکتار باغی، نگهداری ۲.۷ میلیون رأس دام و تولید حداقل یک میلیون تن محصولات کشاورزی از جمله ۱۳۰ هزار تن سیب، ۷۰ هزار تن انگور، ۱۷ هزار تن گردو از جمله ظرفیتهای کهگیلویه و بویراحمد در دو بخش کشاورزی و دامداری عنوان کرد.
وی با اشاره به تولید سالانه ۲۷ هزار تن ماهی سردآبی در استان اضافه کرد: کهگیلویه و بویراحمد از این حیث رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار با بیان اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در این استان، نیازمند تامین مالی و پشتیبانی است، ادامه داد: هدف اصلی، رایزنی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای پیشنهادی در حوزه کشاورزی است.
رحمانی تاکید کرد: توسعه کشتهای گلخانهای، احداث و بهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی، توسعه نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی و پشتیبانی از طرحهای توسعه باغات و دامپروری از جمله برنامههای استان است که نیازمند حمایت اعتباری و تسهیلاتی دارد
وی بر همکاری و تعامل نزدیک استانداری و بانک کشاورزی تاکید کرد و گفت: این جلسه نشاندهنده عزم جدی استاندار برای رفع موانع توسعه کشاورزی از طریق همکاری با نهادهای مالی کلیدی مانند بانک کشاورزی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: بانک کشاورزی به عنوان بازوی اصلی تامین منابع مالی این بخش، متعهد به همراهی در حمایت مالی از پروژههای سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد است و انتظار داریم که این استان بطور ویژه مورد حمایت قرار گیرد.
وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی جمهوری اسلامی هم نسبت به تقویت منابع اعتباری و تسهیلاتی بانک کشاورزی استان به منظور ارتقای شاخصهای این بخش قول مساعد داد.