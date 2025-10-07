برای حل معضل انباشت لجن در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد آب، انرژی و محیط‌زیست، از تصفیه‌خانه فاضلاب استان قم بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از لجن فاضلاب و هم‌فکری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای نوآورانه انجام شد.

در ادامه این بازدید، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران آبفای کشور برگزار شد.

در این جلسه، راه‌حل‌های فناورانه برای مدیریت و بهره‌برداری از لجن فاضلاب در قالب اجرای پروژه‌های اقتصاد چرخشی مورد بررسی قرار گرفت.

لجن‌های انباشته‌شده در تصفیه‌خانه‌ها، یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی در کشور به شمار می‌روند که با کمک فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان آن را به فرصتی اقتصادی تبدیل کرد.

از جمله کاربردهای پیشنهادی برای این زیست‌توده می‌توان به تولید خوراک آبزیان، انرژی، مصالح ساختمانی و سایر محصولات ارزشمند اشاره کرد.

این اقدام با همکاری شرکت آب و فاضلاب کشور و در راستای حمایت از تولید داخلی، اشتغال‌زایی و حفاظت از محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفته است.