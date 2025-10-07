پخش زنده
در اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی هزار و ۱۱۳ تُن برنج احتکار شده در بندر شهید رجایی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ارزش ریالی برنجهای کشف شده ۶۴ میلیارد تومان است.
سردار علیاکبر جاویدان افزود: این برنجهای هندی بدون مجوز قانونی در یکی از انبارهای متعلق به یک فروشگاه زنجیرهای نگهداری شده بود، در حالی که باید در اختیار مصرفکنندگان قرار میگرفت.
وی گفت: پرونده تخلف تشکیل و برای بررسی و پیگیری قضایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و انبار نیز پلمب شد.