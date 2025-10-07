به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس نظام مهندسی استان اصفهان گفت: این مرکز برای اجرای دوره‌های آموزشی ۱۶ ساعته مصوب و غیر مصوب نظام مهندسی ویژه ۴۰ هزار نفر از مهندسان استان در هفت رشته ایجاد شده است.

علی محجوب افزود: برای راه اندازی این مرکز به وسعت صد متر مربع بر اساس تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر و نظام مهندسی استان یک میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: شاهین شهر با بیش از هزار و صد عضو نظام مهندسی بعد از اصفهان و کاشان رتبه سوم نظام مهندسی استان را به لحاظ تعداد عضو و حجم فعالیت دارد.

رییس نظام مهندسی استان در آیین بهره برداری از این مرکز بر ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی نظام مهندسی برای جلوگیری از خدمات مهندسی صوری تاکید کرد.