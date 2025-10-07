مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس بخشی از مفاد تفاهم‌نامه‌ای که بین این وزارتخانه و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد شده، حمایت از شرکت‌های فناور کشور در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معصومه خان‌احمدی گفت: بر اساس بخشی از مفاد تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منعقد شده، حمایت از شرکت‌های فناور کشور در دو قالب حمایت از شرکت‌های فناور از مسیر تسهیلات با همکاری بنیاد برکت و حمایت از تامین مالی طرح‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌های فناور از مسیر سرمایه‌گذاری با همکاری شرکت دانش بنیان برکت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: فراخوان حاضر با عنوان برکتینو، برنامه مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بنیاد برکت در قالب این تفاهم‌نامه است که بر اساس آن با پرداخت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات، از شرکت‌های فناور حمایت می‌شود.

خان‌احمدی از کسب و کار‌ها و شرکت‌های فناور دعوت کرد از ۱۵ مهر تا ۱۵ آذر ماه سال جاری با مراجعه به دبیرخانه این طرح ملی در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور از شرایط آن مطلع شوند و یا برای ثبت درخواست خود، به نشانی ۸۹۰۰.ir مرکز نوآیند بنیاد برکت مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم داشتن توجیه اقتصادی و فنی، میزان اشتغال‌زایی، حضور شرکت در مناطق کمتر برخوردار و کمک به حل مسائل کشور را از جمله اولویت‌هایی این فراخوان اعلام کرد و گفت: شرط اصلی پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان، رسیدن فناوری مورد نظر به سطح TRL-۶ و آمادگی شرکت برای تولید نمونه نهایی از فناوری و ارزیابی آن در محیط واقعی است.