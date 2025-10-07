پخش زنده
۴۵ دوره آموزش صنایع دستی در سه ماهه دوم امسال با هدف ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما، از آموزش ۳۹۳ هنرجو در رشتههای مختلف صنایع دستی در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد.
فولادی افزود: در این مدت ۴۵ کارگاه آموزشی در شهرستانهای بیرجند، فردوس، سربیشه، طبس، سرایان، خوسف، درمیان، زیرکوه، فردس و بشرویه برگزار شده که هدف اصلی آن حفظ و توسعه هنرهای بومی و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان بوده است.
به گفته وی این رشتهها شامل حوله بافی، گیوه بافی، تراش سنگ، کرباس بافی، سفال، برک بافی، رکاب سازی، احجام چوبی، طراحی و دوخت لباس سنتی، گلیم بافی، پارچه بافی، مله بافی، نخ ریسی، نقاشی روی چوب و قلم زنی بوده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: گیوه بافی با برگزاری ۶ کارگاه و با حضور بیش از ۸۰ هنرجو پرطرفدارترین رشته این دورهها بوده است.
فولادی با تاکید بر اهمیت آموزش در احیای رشتههای سنتی افزود: برنامه ریزی شده که تا پایان امسال دورههای آموزشی در رشتههای متنوع تری برگزار شود تا علاوه بر ارتقای مهارت هنرجویان، فرصتهای شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد شود.
وی گفت: کارآموزانی که موفق به گذراندن دورهها و اخذ گواهی آموزشی شدهاند میتوانند برای ایجاد کارگاه و اخذ مجوز تولید صنایع دستی با مراجعه به سامانه صدور مجوزها به آدرس www.mojavez.ir مراجعه کنند.