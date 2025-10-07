رئیس‌جمهور ونزوئلا، با محکوم کردن شدید وقایع غزه، اعلام کرد که جنگ علیه فلسطین یک «جنگ نمایشی» است تا قدرت‌های امپریالیستی به دنیا نشان دهند که می‌توانند هر کسی را نابود کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا، روز دوشنبه ۶ اکتبر، در برنامه تلویزیونی خود با عنوان «با مادورو+»، اظهارات تندی را علیه اقدامات اسرائیل در غزه و حمایت‌های آمریکا بیان کرد.

او اعلام کرد: «در فلسطین جنگی به راه انداخته‌اند تا به جهان نشان دهند که قدرت‌های امپریالیستی می‌توانند هر کسی را نابود کنند؛ این یک جنگ نمایشی بوده است.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا با تأکید بر اینکه این "نسل‌کشی" باعث بیداری وجدان قدرتمند جهانی در همبستگی با مردم فلسطین شده است، افزود: «آرمان بزرگ بشریت،حق مردم فلسطین برای بازگشت به سرزمین اجدادی خود، و حق زندگی و صلح برای کودکان، زنان و مردان آن است.»

مادورو تصریح کرد: «کشتار و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین به چنان سطحی از بربریت، خونریزی و مرگ رسیده که تمام جهان به آگاهی بالاتری از صلح دست یافته است.» او همچنین خواستار تداوم بسیج ملت‌های جهان علیه این نسل‌کشی شد.

مادورو در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: «صهیونیست‌ها بر ایالات متحده حکومت می‌کنند؛ آن‌ها در کاخ سفید، در کنگره، در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی فرمان می‌دهند و جهان به این مسئله واکنش نشان داده است.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا با انتقاد شدید از طرح صلح پیشنهادی دولت آمریکا برای آتش‌بس، این سوال را مطرح کرد: «از روز جمعه تا امروز، بیش از ۲۰۰ مورد مرگ، که اکثرشان کودکان فلسطینی بوده‌اند، ثبت شده است. این چه نوع طرح صلحی است؟»

او همچنین روایتی را که این درگیری را "جنگ علیه حماس" معرفی می‌کند، رد کرد و هشدار داد که این یک عملیات نابودی علیه تمام مردم فلسطین است.

مادورو در پایان نتیجه‌گیری کرد: «این آغاز یک تهاجم علیه مردم عرب و مسلمان است. جنگی برای نابودی و استقرار یک پروژه صهیونیستی که نه منطق عقلی، نه دلیل تاریخی و نه توجیه مذهبی دارد؛ چیزی که خودشان آن را "اسرائیل بزرگ" می‌نامند.»