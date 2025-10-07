کارشناس هواشناسی قزوین از پایداری جو و افزایش دما تا پایان هفته خبر داد و درباره احتمال وقوع گرد و خاک محلی در مناطق شرقی و جنوبی استان به دلیل جریانات جنوبی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی استان قزوین، پیش‌بینی کرد که وضعیت جوی استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار باقی خواهد ماند و آسمان در دو سه روز آینده صاف و آفتابی خواهد بود.

به گفته آخوندی، جریانات جوی از سمت جنوب و جنوب شرقی بر منطقه حاکم خواهد بود که این امر در برخی مناطق استان، به ویژه بخش‌های شرقی و جنوبی دشت، می‌تواند منجر به بروز گرد و خاک محلی شود.

وی گفت: از نظر دمایی، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش نسبی دما ادامه یابد. حداقل دمای ثبت شده بامداد امروز در شهر آبگرم حدود هفت درجه و در شهر قزوین حدود یازده درجه ثبت شده است.