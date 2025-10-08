مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: طی روزهای پنج شنبه و جمعه (۱۷ و ۱۸ مهر) شاهد وزش باد جنوبی(گرمیج) گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید در برخی از مناطق استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز جو استان پایدار بوده و آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد و توام با افزایش تدریجی دمای هوا در طول روز پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در طی این مدت، در برخی مناطق استان بویژه دشت اردبیل و مناطق جنوبی در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاً خنک تداوم داشته و در پاره‌ای از مناطق رخداد مه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: طی روز‌های پنج شنبه و جمعه (۱۷ و ۱۸ مهر) با تقویت جریانات جنوبی، شاهد وزش باد جنوبی (گرمیج) گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید بویژه در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود.

کوهی تاکید کرد: از اواخر وقت روز جمعه، ضمن افزایش ابرناکی در برخی از مناطق استان رگبار و رعدوبرق احتمال می‌رود.